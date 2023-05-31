МО: российские войска уничтожили более 50 военных на Краснолиманском направлении
Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва ЛНР, Торское, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества», — сказал Конашенков.
Также он сообщил об уничтожении российскими войсками самоходной артиллерийской установки противника «Гвоздика».
Ранее в МО России заявили, что на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ «Скала».