МО: российские войска уничтожили более 50 военных на Краснолиманском направлении

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 военных ВСУ.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва ЛНР, Торское, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества», — сказал Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении российскими войсками самоходной артиллерийской установки противника «Гвоздика».

Ранее в МО России заявили, что на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ «Скала».