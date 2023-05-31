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МО России: на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки

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В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе Авдеевки.

«На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся в районе населённого пункта Авдеевка», — заявило ведомство.

Как указывает министерство, в ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при авиационной и иной поддержке боевики были выбиты с занимаемых позиций на ряде участков в районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая ДНР.

Вместе с этим российская авиация также поразила подразделения ВСУ в районе Авдеевки и в поселке Химик. 

Ранее Минобороны России сообщило, что 29 мая в результате удара российских войск в Одессе уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

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