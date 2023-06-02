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ВС России уничтожили за сутки на Донецком направлении более 50 украинских боевиков

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили за сутки на Донецком направлении более 50 украинских боевиков и 14 единиц техники.
ВС России уничтожили за сутки на Донецком направлении более 50 украинских боевиков
  • РИА Новости

«В ходе боёв уничтожены более 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град»», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также уточняется, что военные уничтожили две артиллерийские системы М777 и САУ Paladin производства США.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.

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