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Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

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В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.
Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», — говорится в заявлении ведомства.

Также, по данным министерства, российскими войсками было уничтожено 29 украинских беспилотников.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новоандреевки в Запорожской области.

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