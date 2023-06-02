Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Золотая Балка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», — говорится в заявлении ведомства.

Также, по данным министерства, российскими войсками было уничтожено 29 украинских беспилотников.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в районе Новоандреевки в Запорожской области.