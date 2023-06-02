«Групповой удар высокоточным оружием»: в МО РФ заявили о поражении средств ПВО, прикрывающих военную инфраструктуру ВСУ

ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по средствам украинской ПВО, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры страны, заявили в Минобороны РФ. Российские ПВО, в свою очередь, сбили в Херсонской области украинский Су-25. Наряду с этим ВС РФ за сутки суммарно уничтожили на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях по меньшей мере 180 военнослужащих ВСУ.

Воздушно-космические силы РФ в ходе СВО нанесли удар по средствам противовоздушной обороны ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — сказал он.

Конашенков отметил, что все назначенные цели были поражены.

Обстановка в зоне СВО

По данным Минобороны, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Берестовое и Масютовка (Харьковская область). В районе н. п. Новосёловское (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ в районах н. п. Кузьмино (ЛНР) и Торское (ДНР). В результате уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Как рассказали в Минобороны РФ, на Донецком направлении группировка «Юг» вела активные действия в районе Авдеевки. Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» тем временем продолжили наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

По данным МО РФ, в ходе боёв уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах н. п. Водяное и Павловка (ДНР), а также Малая Токмачка и Щербаки (Запорожская область). За сутки на этих направлениях уничтожены до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также наземная станция управления беспилотниками.

На Херсонском направлении противник потерял более 30 военнослужащих ВСУ, два пикапа, гаубицу «Мста-Б», а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 73 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе н. п. Золотая Балка Херсонской области.

Кроме того, в течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Наряду с этим уничтожены 29 украинских беспилотников.

RT опубликовал кадры работы российских военнослужащих, которые уничтожили мост во вражеском тылу в зоне СВО, применив беспилотник «Орлан-30» и высокоточные боеприпасы «Краснополь».

Как пояснил командир взвода, старший офицер батареи с позывным Кама, такой тип боеприпаса, как правило, применяется для удара по стоящим целям.

«По таким целям, как танк, как взводно-опорные пункты. То есть какие-то серьёзные укрепления, которые необходимо уничтожить именно точным огнём», — пояснил военный.

Сообщается, что артиллеристы-десантники заняли позицию, подготовили высокоточный боеприпас «Краснополь» и первым же выстрелом уничтожили цель.