ВКС России ударили по средствам ПВО, прикрывающим объекты военной инфраструктуры ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении.
В результате удара все назначенные объекты были поражены.
1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.