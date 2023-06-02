ВКС России ударили по средствам ПВО, прикрывающим объекты военной инфраструктуры ВСУ

Ночью был нанесён удар по средствам ПВО украинских войск, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении.

В результате удара все назначенные объекты были поражены.

1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.