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ВКС России ударили по средствам ПВО, прикрывающим объекты военной инфраструктуры ВСУ

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Ночью был нанесён удар по средствам ПВО украинских войск, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины.
ВКС России ударили по средствам ПВО, прикрывающим объекты военной инфраструктуры ВСУ

    Об этом сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении.

    В результате удара все назначенные объекты были поражены.

    1 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.

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