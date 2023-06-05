«Своих задач противник не добился»: в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ 4 июня начать крупномасштабное наступление

Украинские военные с утра 4 июня предприняли попытку начать крупномасштабное наступление на пяти участках на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что противник намеревался совершить прорыв на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Как подчеркнули российские военные, действия ВСУ успеха не имели, противник потерял более 250 человек личного состава, 16 танков и ряд других образцов техники.

В Минобороны России заявили, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

Как уточнили в ведомстве, противник ввёл в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.

Согласно имеющимся данным, ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. В МО отметили, что целью противника был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.

Кадры уничтожения военной техники ВСУ, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении

«Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину», — заявили в Минобороны РФ.

Также уточняется, что командующий объединённой группировкой войск, глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.

Сводки группировок войск в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерийские расчёты огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» в районе урочища Ревучий и танк в районе населённого пункта Берестовое.

Кроме того, подразделения РХБЗ огнём из тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе н. п. Новосёловское.

Наряду с этим авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны.

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В дополнение к этому средствами противовоздушной обороны, огнём из зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожен разведывательный беспилотник «Лелека-100».

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт и огневую позицию миномётного расчёта АГС-17 противника в районе н. п. Спорное, склад боеприпасов ВСУ в районе Рай-Александровки, а также артиллерийское орудие и технику подвоза в районе Северска, боевую машину пехоты на позициях ВСУ в районе н. п. Ступочки и два пикапа вблизи Богдановки.

Астафьев также рассказал, что залпом огнемётной системы «Солнцепёк» соединения РХБЗ Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт противника в районе н. п. Красное.

На Авдеевском направлении зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» сбил управляемую авиационную бомбу американского производства JDAM.

Кроме того, подразделения специального назначения группировки «Юг» применили управляемый боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской радиолокационной станции разведки.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была вскрыта позиция гаубицы M777 противника. Цель была впоследствии уничтожена расчётом «Ланцета».

Авиация группировки в ходе ракетно-бомбовых ударов уничтожила опорные пункты, а также сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населённых пунктов.

На невском участке в районе Серебрянского лесничества было вскрыто перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Авиация и артиллерия нанесли по противнику удары, в результате чего подразделения ВСУ понесли значительные потери и рассредоточились в лесном массиве.