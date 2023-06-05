«Своих задач противник не добился»: в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ 4 июня начать крупномасштабное наступление
- РИА Новости
В Минобороны России заявили, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
Как уточнили в ведомстве, противник ввёл в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.
Согласно имеющимся данным, ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. В МО отметили, что целью противника был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.
- Кадры уничтожения военной техники ВСУ, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении
«Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину», — заявили в Минобороны РФ.
Также уточняется, что командующий объединённой группировкой войск, глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении.
Сводки группировок войск в зоне СВО
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерийские расчёты огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» в районе урочища Ревучий и танк в районе населённого пункта Берестовое.
Кроме того, подразделения РХБЗ огнём из тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе н. п. Новосёловское.
Наряду с этим авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны.
В дополнение к этому средствами противовоздушной обороны, огнём из зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожен разведывательный беспилотник «Лелека-100».
По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт и огневую позицию миномётного расчёта АГС-17 противника в районе н. п. Спорное, склад боеприпасов ВСУ в районе Рай-Александровки, а также артиллерийское орудие и технику подвоза в районе Северска, боевую машину пехоты на позициях ВСУ в районе н. п. Ступочки и два пикапа вблизи Богдановки.
Астафьев также рассказал, что залпом огнемётной системы «Солнцепёк» соединения РХБЗ Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт противника в районе н. п. Красное.
На Авдеевском направлении зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» сбил управляемую авиационную бомбу американского производства JDAM.
Кроме того, подразделения специального назначения группировки «Юг» применили управляемый боеприпас «Ланцет» для уничтожения украинской радиолокационной станции разведки.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была вскрыта позиция гаубицы M777 противника. Цель была впоследствии уничтожена расчётом «Ланцета».
Авиация группировки в ходе ракетно-бомбовых ударов уничтожила опорные пункты, а также сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населённых пунктов.
На невском участке в районе Серебрянского лесничества было вскрыто перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Авиация и артиллерия нанесли по противнику удары, в результате чего подразделения ВСУ понесли значительные потери и рассредоточились в лесном массиве.