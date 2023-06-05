Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 250 человек в результате действий ВС России

Короткая ссылка
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении в результате действий Восточной группировки войск составили более 250 человек личного состава.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска уничтожили 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину противника.

Ранее Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром 4 июня.

Также поступала информация, что командующий объединённой группировкой войск — начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в момент наступления ВСУ находился на одном из передовых пунктов управления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить