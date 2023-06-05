ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 250 человек в результате действий ВС России

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении в результате действий Восточной группировки войск составили более 250 человек личного состава.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска уничтожили 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину противника.

Ранее Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром 4 июня.

Также поступала информация, что командующий объединённой группировкой войск — начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в момент наступления ВСУ находился на одном из передовых пунктов управления.