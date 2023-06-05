ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 250 человек в результате действий ВС России
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что российские войска уничтожили 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину противника.
Ранее Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром 4 июня.
Также поступала информация, что командующий объединённой группировкой войск — начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в момент наступления ВСУ находился на одном из передовых пунктов управления.