Высокоточным оружием наземного базирования: в МО РФ заявили об ударе по цеху сборки украинских БПЛА

Российские военные в ходе СВО поразили высокоточным оружием цех по сборке украинских БПЛА в районе Днепропетровска. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также в ночь на 4 июня был нанесён удар по объектам украинских войск, расположенным на военных аэродромах. Как уточнили в ведомстве, в результате поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника, а также хранилища с оружием и боеприпасами.

В Минобороны России заявили о нанесённом в ночь на 4 июня ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам украинских войск, расположенным на военных аэродромах.

«Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным МО, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 73 районах.

Кроме того, в районе Днепропетровска высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских БПЛА. В районах Полтавки (Запорожская область) и Дзержинска (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. Наряду с этим поражены пункты управления украинских войск в районе Славянска (ДНР) и города Сумы.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Помимо этого, уничтожен 21 украинский беспилотник.

Обстановка на направлениях СВО

В Минобороны РФ также рассказали о текущей обстановке на направлениях специальной военной операции.

Так, на Купянском направлении силами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» нанесены удары по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка (Харьковская область).

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции

В районах н. п. Берестовое (Харьковская область), а также Розовка, Новосёловское (ЛНР) и Лиман (ДНР) пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

По данным МО РФ, за сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» поразила подразделения противника в районах н. п. Ямполовка и Торское (ДНР), неподалёку от н. п. Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, в этом секторе уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

В общей сложности в течение суток на данном направлении противник потерял до 65 военных, также уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Как заявили в Минобороны, на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» (на Марьинском тактическом направлении), а также подразделений 1-го армейского корпуса группировки «Юг» в районе Авдеевки (ДНР).

По данным оборонного ведомства, в ходе боёв за сутки уничтожены до 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районах Славянска и Миньковки (ДНР) уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки «Восток» поражены подразделения противника в районах н. п. Павловка, Шевченко (ДНР), Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка (Запорожская область).

Как уточнили в МО, за сутки на этих направлениях ВСУ потеряли до 240 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также боевую машину РСЗО «Град» и склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».