Высокоточным оружием наземного базирования: в МО РФ заявили об ударе по цеху сборки украинских БПЛА
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- © Министерство обороны РФ
В Минобороны России заявили о нанесённом в ночь на 4 июня ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам украинских войск, расположенным на военных аэродромах.
«Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным МО, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 73 районах.
Кроме того, в районе Днепропетровска высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских БПЛА. В районах Полтавки (Запорожская область) и Дзержинска (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. Наряду с этим поражены пункты управления украинских войск в районе Славянска (ДНР) и города Сумы.
Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Помимо этого, уничтожен 21 украинский беспилотник.
Обстановка на направлениях СВО
В Минобороны РФ также рассказали о текущей обстановке на направлениях специальной военной операции.
Так, на Купянском направлении силами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» нанесены удары по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка (Харьковская область).
- Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции
В районах н. п. Берестовое (Харьковская область), а также Розовка, Новосёловское (ЛНР) и Лиман (ДНР) пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.
По данным МО РФ, за сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» поразила подразделения противника в районах н. п. Ямполовка и Торское (ДНР), неподалёку от н. п. Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, в этом секторе уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
В общей сложности в течение суток на данном направлении противник потерял до 65 военных, также уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.
Как заявили в Минобороны, на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» (на Марьинском тактическом направлении), а также подразделений 1-го армейского корпуса группировки «Юг» в районе Авдеевки (ДНР).
По данным оборонного ведомства, в ходе боёв за сутки уничтожены до 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В районах Славянска и Миньковки (ДНР) уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки «Восток» поражены подразделения противника в районах н. п. Павловка, Шевченко (ДНР), Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка (Запорожская область).
Как уточнили в МО, за сутки на этих направлениях ВСУ потеряли до 240 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также боевую машину РСЗО «Град» и склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».