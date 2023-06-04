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В Днепропетровске ударом высокоточным оружием уничтожен цех по сборке беспилотников ВСУ

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Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по цеху по сборке украинских беспилотников в районе Днепропетровска, объект уничтожен.
В Днепропетровске ударом высокоточным оружием уничтожен цех по сборке беспилотников ВСУ
  • AP

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В районе города Днепропетровска высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в министерстве.

Накануне вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области.

Также минувшей ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах, поразив командные пункты, радиолокационные посты, авиатехнику и также хранилища с вооружением и боеприпасами.

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