Экипажи огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов в районе Гуляйполя. Об этом заявили в пресс-центре группировки ВС РФ «Восток». В то же время на Купянском направлении уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что при ударе огнемётными системами «Солнцепёк» уничтожен пункт временной дислокации боевиков.

«Экипажами огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сказал Чехов.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении артиллеристы группировки «Восток» уничтожили живую силу и склад противника. Наряду с этим поражены опорные пункты националистов в районе Времевки, а также пункты временной дислокации противника в районе Великой Новосёлки и Полтавки. Кроме того, уничтожен миномётный расчёт в районе Новомихайловки.

Как рассказал Чехов, расчёты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке. По его словам, барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены артиллерийская установка, боевая бронированная машина и автомобиль.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова

По словам главы пресс-центра группировки «Восток», на Запорожском направлении огнём самоходного орудия «Малка» и расчётами РСЗО «Ураган» поражено два пункта временной дислокации боевиков в районе Гуляйполя. Как уточнил Чехов, уничтожены склад боеприпасов, автомобильная техника и живая сила.

В ходе воздушной разведки вскрыто и артиллерийским огнём уничтожено два склада боеприпасов ВСУ в Новоданиловке и Малой Токмачке. Наряду с этим поражён опорный пункт боевиков в районе Новоандреевки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские военные предотвратили четыре попытки атаки 67-й механизированной бригады ВСУ.

«В результате стрелкового боя при поддержке армейской авиации противник отошёл, понеся значительные потери», — сказал Савчук.

Наряду с этим истребители-бомбардировщики Су-34 поразили шесть опорных пунктов украинских войск управляемыми фугасными авиационными бомбами. В свою очередь, средства противовоздушной обороны группировки «Центр» поразили беспилотник противника в районе населённого пункта Площанка.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерия уничтожила три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Новосёловского. По данным российских военных, потери противника составили до взвода живой силы.

В ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии уничтожены артиллерийское орудие противника Д-30 в районе Берестового и склад боеприпасов в районе Кисловки.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям территориальной обороны.

Расчётами зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожено три беспилотника противника — две «Фурии» и один «Эльф».

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» ракетной бригады Южного военного округа поразил склад боеприпасов 90-й бригады ВСУ в районе Дружковки.

Кроме того, на Александро-Калиновском направлении авиация группировки нанесла удар по командно-наблюдательному пункту временной дислокации третьего батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены орудие калибра 122 мм типа 2А65 «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Ураган».

Наряду с этим артиллерия 1-го армейского корпуса ЮВО сорвала попытку провести ротацию подразделений 1-го механизированного батальона 110-й бригады ВСУ на опорном пункте в районе Авдеевки.

Обстрелы городов Донбасса

Между тем за истекшие сутки украинские военные 47 раз открыли огонь по территории ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности по городам ДНР выпущено 364 единицы различных боеприпасов.

Под огнём ВСУ оказались несколько районов Донецка, а также Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Старомихайловка и Кирилловка.

В результате обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, ещё пять человек получили ранения. Повреждены 16 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.