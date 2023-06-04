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ВС России уничтожили «Солнцепёком» пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российские военные, применив тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Экипажами огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сказал военный.

Он также отметил, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» подразделения группировки уничтожили артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и автомобиль противника.

Днём ранее ВС России поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Харьковской области.

Также в Минобороны сообщали, что ПВО за прошедшие сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS.

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