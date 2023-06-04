ВС России уничтожили «Солнцепёком» пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя
Об этом сообщает РИА Новости.
«Экипажами огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сказал военный.
Он также отметил, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» подразделения группировки уничтожили артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и автомобиль противника.
Днём ранее ВС России поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Харьковской области.
Также в Минобороны сообщали, что ПВО за прошедшие сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS.