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РИА Новости: украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитарной помощью

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Мужчин из подконтрольной Киеву части Херсонской области начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи.

Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.

«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое устное распоряжение поступило во все призывные пункты страны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за мобилизации.

Также житель Артёмовска рассказал об увольнении работников завода из-за нежелания вступать в ВСУ.

Кроме того, экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что украинские военкомы за время мобилизации в стране заработали миллионные состояния.

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