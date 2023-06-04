РИА Новости: украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитарной помощью
Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур.
«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое устное распоряжение поступило во все призывные пункты страны.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за мобилизации.
Также житель Артёмовска рассказал об увольнении работников завода из-за нежелания вступать в ВСУ.
Кроме того, экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, что украинские военкомы за время мобилизации в стране заработали миллионные состояния.