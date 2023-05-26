Житель Артёмовска рассказал об увольнении работников завода из-за нежелания вступать в ВСУ

Бывший работник одного из заводов в Артёмовске рассказал корреспонденту RT Стиву Суини об увольнении всех мужчин на его предприятии из-за нежелания вступать в ряды Вооружённых сил Украины.

Он рассказал, что когда город находился под контролем Киева, то всем мужчинам на его заводе поставили условие — мобилизация или увольнение. В результате все мужчины уволились.

Сейчас бывший работник завода живёт в пункте временного размещения в ДНР, где находятся 200 беженцев из Артёмовска.

Другой житель Артёмовска рассказал, что украинские военные убили двух мужчин и женщину:

«Они проверили документы и спросили у мужчины, почему он не служит в армии. Он сказал, что инвалид. Им это не понравилось, и они их застрелили из автоматов», — заявил он.

21 мая Минобороны России заявило, что Артёмовск полностью освобождён.

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС России с освобождением Артёмовска.