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Путин поздравил отряды ЧВК «Вагнер» и ВС России с освобождением Артёмовска

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Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС России с освобождением Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

Позже Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска (Бахмута).

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