Путин поздравил отряды ЧВК «Вагнер» и ВС России с освобождением Артёмовска
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.
Позже Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска (Бахмута).