Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска
«На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артёмовска», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска (Бахмута).