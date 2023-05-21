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Минобороны России заявило о полном освобождении Артёмовска

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RT
В Минобороны России заявили, что город Артёмовск (Бахмут) полностью освобождён.

«На Артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артёмовска», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска (Бахмута).

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