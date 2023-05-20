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Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артёмовска

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска (Бахмута).
Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артёмовска
  • РИА Новости

«Бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу: дорогой ценой доставался каждый метр. Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артёмовска», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он заявил о необходимости отстраивать разрушенные киевским режимом населённые пункты российского региона.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

В связи с этим глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что Артёмовск (Бахмут) обязательно будет возрождён.

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