Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артёмовска

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска (Бахмута).

«Бойцы ЧВК «Вагнер» проделали колоссальную работу: дорогой ценой доставался каждый метр. Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артёмовска», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он заявил о необходимости отстраивать разрушенные киевским режимом населённые пункты российского региона.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

В связи с этим глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что Артёмовск (Бахмут) обязательно будет возрождён.