Аксёнов выразил уверенность в возрождении Артёмовска

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что Артёмовск (Бахмут) обязательно будет возрождён.

«Наше дело правое, победа будет за нами. А русский город Артёмовск обязательно будет возрождён», — написал Аксёнов в своём Telegram.

Также он добавил, что киевский режим и его пропаганда наверняка сейчас будет использовать тезис об отсутствии стратегического значения Артёмовска, хотя совсем недавно называла его «фортецией».

«Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского», — подчеркнул Аксёнов.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.