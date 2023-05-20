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Аксёнов выразил уверенность в возрождении Артёмовска

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Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что Артёмовск (Бахмут) обязательно будет возрождён.
Аксёнов выразил уверенность в возрождении Артёмовска
  • РИА Новости

«Наше дело правое, победа будет за нами. А русский город Артёмовск обязательно будет возрождён», — написал Аксёнов в своём Telegram.

Также он добавил, что киевский режим и его пропаганда наверняка сейчас будет использовать тезис об отсутствии стратегического значения Артёмовска, хотя совсем недавно называла его «фортецией».

«Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского», — подчеркнул Аксёнов.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

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