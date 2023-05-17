Экс-премьер Азаров: украинские военкомы за время мобилизации стали миллионерами

Украинские военкомы за время мобилизации в стране заработали миллионные состояния, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

В своём Telegram-канале политик написал, что «самые богатые военкомы» работают в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно, Тернополе и Закарпатье.

«За время мобилизации каждый из них сколотил состояние в миллионы долларов», — утверждает Азаров.

При этом 20% заработка шло чиновникам Минобороны, 30% — в офис президента Владимира Зеленского, 15% — СБУ, по 5% — прокуратуре, судам, таможне, и лишь 20% оставалось самим военкомам, заявил он.

«Коррупция на Украине процветает, все зарабатывают, и только народ продолжает гибнуть», — заключил бывший премьер.

Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в Николаеве в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.