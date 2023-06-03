На Донецком направлении: в Минобороны РФ заявили об ожесточённых боях в Марьинке и в районе Авдеевки

Наиболее ожесточённые бои на Донецком направлении СВО ведут штурмовые группы отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки и подразделения 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки. Как сообщили в Минобороны РФ, в этом секторе за сутки уничтожены более 220 военнослужащих ВСУ, несколько артиллерийских установок и единиц техники противника.

В Минобороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в районе Марьинки и Авдеевки (ДНР) продолжаются ожесточённые бои.

«На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки», — сказал он.

По данным МО, ударами авиации и артиллерии группировки войск «Юг» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа (ДНР). За сутки в этих районах авиация совершила четыре вылета самолётов, артиллерия выполнила 42 огневые задачи.

В результате боёв на Донецком направлении в течение суток уничтожены более 220 украинских военных, склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Минобороны РФ — об обстановке на Донецком направлении СВО

На Купянском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Запад» поражены подразделения противника в районах н. п. Двуречное, Крахмальное и Берестовое (Харьковская область), а также Новосёловское (Луганская Народная Республика).

В районах н. п. Синьковка и Тимковка (Харьковская область) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

По данным Минобороны РФ, за сутки здесь уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ в районах н. п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Кроме того, в районе н. п. Кузьмино (ЛНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

В этом секторе за сутки уничтожены до 85 украинских военных, два пикапа, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Наряду с этим в районе н. п. Серебрянка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах н. п. Павловка (ДНР), а также Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское (Запорожская область).

Противник потерял здесь за сутки до 145 человек, один танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация». Кроме того, в районе н. п. Весёлое (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Работа авиации, артиллерии, ракетных войск и ПВО

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 96 районах.

Как уточнили в Минобороны РФ, в районе н. п. Старая Покровка (Харьковская область) поражён полевой лагерь украинского националистического формирования, а в районе Торецка (ДНР) уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе н. п. Коптево (ДНР), а в районе н. п. Раздоловка (ДНР) сбит украинский вертолёт Ми-8.

Наряду с этим за сутки перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 16 украинских беспилотников.