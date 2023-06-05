«Противник понёс потери и отброшен на исходные позиции»: в МО РФ заявили об успешном сдерживании попыток наступления ВСУ

Попытки ВСУ наступать на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник понёс значительные потери и был отброшен на исходные позиции. Как уточнили в МО РФ, одна из участвовавших в попытке наступления бригад ВСУ потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков и 24 боевые бронированные машины. Российские войска успешно сдерживают наступление противника, подчеркнули в Минобороны.

В Минобороны России заявили, что попытки ВСУ в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении не увенчались успехом, противник отброшен.

«В результате комплексного огневого поражения он понёс значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике», — заявили в ведомстве.

По данным МО РФ, только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населённого пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley. Кроме того, пять украинских военнослужащих взяты в плен.

В Минобороны добавили, что противник предпринял новые попытки атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза «Октябрь» и населённого пункта Новодонецкое, введя в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации группировки «Восток».

Срыв попытки террористов проникнуть в Белгородскую область

Кроме того, в МО заявили о срыве 4 июня попытки двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населённого пункта Новая Таволжанка. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны констатировали, что киевский режим продолжает попытки проведения террористических актов в отношении мирного населения приграничных районов Российской Федерации.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

По данным МО РФ, около 13:00 мск под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки.

«Ударами авиации и огнём артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены», — заявили в оборонном ведомстве.

По оценкам МО РФ, в результате ликвидированы более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских миномётных взводов. Уничтожена боевая машина РСЗО «Град» в районе Волчанска (Харьковская область), а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносившие удары по российской территории.

Обстановка в зоне СВО

По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении отряд специального назначения «Ахмат» вёл активные боевые действия в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса — в районе Авдеевки (ДНР).

Ударами авиации и артиллерии группировки войск «Юг» поражены силы противника в районах населённых пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово (ДНР). В ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожены в общей сложности до 425 украинских военнослужащих, два склада боеприпасов, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки «Запад» поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка и Крахмальное (Харьковская область).

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В районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка (Харьковская область) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и гаубица Д-20. Кроме того, в районе Малиновки (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Серебрянка (ДНР). В районе Кузьмина (ЛНР) ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа.

В течение суток в этом секторе уничтожены более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Нона-С».

На Херсонском направлении российская артиллерия за сутки уничтожила до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-30. В районе населённого пункта Никольское (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Закотное (ДНР). Наряду с этим за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожено 13 украинских беспилотников.