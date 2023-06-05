Военные и ФСБ в бою с диверсантами в Белгородской области уничтожили десять террористов
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Также в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено пять украинских миномётных взводов. Уничтожена в том числе боевая машина РСЗО «Град» в районе Волчанска в Харьковской области.
Российская артиллерия также нанесла удары по двум самоходкам Krab польского производства, которые стреляли по российской территории.
4 июня украинские боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии России они были уничтожены.