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Военные и ФСБ в бою с диверсантами в Белгородской области уничтожили десять террористов

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Российские военные и пограничники ФСБ во время боя с украинскими боевиками в Белгородской области ударами авиации и артиллерии уничтожили более десяти человек, две лодки и одну бронемашину ВСУ.
Военные и ФСБ в бою с диверсантами в Белгородской области уничтожили десять террористов
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено пять украинских миномётных взводов. Уничтожена в том числе боевая машина РСЗО «Град» в районе Волчанска в Харьковской области.

Российская артиллерия также нанесла удары по двум самоходкам Krab польского производства, которые стреляли по российской территории.

4 июня украинские боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии России они были уничтожены.

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