Минобороны: украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец
Минобороны России сообщило, что украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области.
- AP
По данным министерства, ударами авиации и артиллерии украинские вооружённые формирования были уничтожены.
4 июня Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки.
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