Минобороны: украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец

Минобороны России сообщило, что украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области.

AP

По данным министерства, ударами авиации и артиллерии украинские вооружённые формирования были уничтожены. 4 июня Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки.