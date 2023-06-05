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Минобороны: украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец

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Минобороны России сообщило, что украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области.
Минобороны: украинские боевики 4 июня попытались форсировать реку Северский Донец
  • AP

По данным министерства, ударами авиации и артиллерии украинские вооружённые формирования были уничтожены.

4 июня Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки.

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