Минобороны: российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

По группе украинских террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, нанесён артиллерийский удар.

Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что подразделениями прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ России выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

«По противнику нанесён артиллерийский удар. Противник рассеян и отошёл», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с членами диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на пункте пропуска «Шебекино» для обсуждения вопроса возвращения пленных, которые, предположительно, были захвачены боевиками.

В Новую Таволжанку зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идёт бой.