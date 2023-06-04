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Минобороны: российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

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RT
По группе украинских террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, нанесён артиллерийский удар.
Минобороны: российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что подразделениями прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ России выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

«По противнику нанесён артиллерийский удар. Противник рассеян и отошёл», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с членами диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на пункте пропуска «Шебекино» для обсуждения вопроса возвращения пленных, которые, предположительно, были захвачены боевиками.

В Новую Таволжанку зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идёт бой.

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