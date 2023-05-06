Директор ЗАЭС Черничук: на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

«Коллектив Запорожской атомной станции делает всё необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены«», — цитирует заявление Черничука РИА Новости.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС предприняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 Мая.