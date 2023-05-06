Директор ЗАЭС Черничук: на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков
- globallookpress.com
- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
«Коллектив Запорожской атомной станции делает всё необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены«», — цитирует заявление Черничука РИА Новости.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС предприняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 Мая.