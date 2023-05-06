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Директор ЗАЭС Черничук: на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков

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Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.
Директор ЗАЭС Черничук: на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«Коллектив Запорожской атомной станции делает всё необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены«», — цитирует заявление Черничука РИА Новости.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС предприняты обязательные меры безопасности на случай возможных провокаций со стороны Украины перед 9 Мая.

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