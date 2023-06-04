В США заявили, что контрнаступление позволит ВСУ захватить стратегически важные территории
- AP
«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», — приводит CNN его слова.
Салливан не уточнил, о каких регионах идёт речь.
Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии по-прежнему не хватает вооружений для проведения контрнаступления.
По мнению генерал-лейтенанта США в отставке Марка Хертлинга, ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.
Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.