В США заявили, что контрнаступление позволит ВСУ захватить стратегически важные территории

Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают от контрнаступления ВСУ захвата «стратегически важных территорий».

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», — приводит CNN его слова.

Салливан не уточнил, о каких регионах идёт речь.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии по-прежнему не хватает вооружений для проведения контрнаступления.

По мнению генерал-лейтенанта США в отставке Марка Хертлинга, ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.