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В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает вооружений для контрнаступления

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Украинской армии по-прежнему не хватает вооружений для проведения контрнаступления. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не хватает вооружений для контрнаступления
  • Gettyimages.ru

«Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно всё, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», — сказал он в интервью газете The Times.

Жовква подчеркнул, что российские удары истощают военные запасы Украины, в частности, Киеву не хватает ракет для американских систем Patriot.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в данный момент сложно сказать, когда все увидят контрнаступление Вооружённых сил Украины.

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом

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