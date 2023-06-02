Зеленский: сложно сказать, когда все увидят украинское контрнаступление

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в данный момент сложно сказать, когда все увидят контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина уже начала контрнаступление. Он добавил, что о его эффективности можно будет судить через несколько месяцев.

В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.