Зеленский: сложно сказать, когда все увидят украинское контрнаступление
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Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
«Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина уже начала контрнаступление. Он добавил, что о его эффективности можно будет судить через несколько месяцев.
В Белом доме утверждают, что украинская армия собирается перейти в контрнаступление летом.