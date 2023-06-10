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Зеленский заявил, что контрнаступательные действия украинской армии уже идут

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные действия Вооружённых сил Украины уже идут.
Зеленский заявил, что контрнаступательные действия украинской армии уже идут
  • Gettyimages.ru

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине», — цитирует его РИА Новости.

При этом украинский лидер не стал говорить, на какой стадии они находятся.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.

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