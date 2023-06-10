Зеленский заявил, что контрнаступательные действия украинской армии уже идут
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Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине», — цитирует его РИА Новости.
При этом украинский лидер не стал говорить, на какой стадии они находятся.
9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.
За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.