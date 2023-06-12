Арсенальный голод: в Словакии заявили об опустошении военных складов Европы из-за помощи Украине

Склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение уйдёт до десяти лет, заявил экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, Братислава из-за недостатка ресурсов более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине. В Европе ранее уже предупреждали, что крупные поставки Киеву истощают арсеналы стран ЕС. Военные политологи отмечают, что Европа так и не смогла приблизить поражение России на поле боя, а только усилила свою зависимость от США.

Многие европейские оружейные арсеналы опустошены и на их восполнение уйдут годы, заявил бывший премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини.

«Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять запасы. Это работа на 5—10 лет», — приводит его слова ТАСС.

Пеллегрини добавил, что Словакия более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине из-за недостатка ресурсов. При этом политик считает, что конфликт на Украине открывает новые перспективы для словацкого ВПК.

«Сегодня боеприпасы для Украины приобретаются через (систему. — RT) централизованных европейских закупок, и если мы не произведём их в Словакии, обеспечивая стране доход и рабочие места, так их произведут в соседней стране, и они все равно попадут туда, куда должны попасть», — сказал он.

Чрезмерное потребление

Европейские политики уже неоднократно предупреждали, что из-за поставок оружия и военной техники Киеву собственные запасы и арсеналы стран ЕС истощаются, а на их восстановления понадобится длительное время.

Так, в конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная промышленность ЕС не справляется с удовлетворением возросших потребностей в вооружении и боеприпасах.

«Честно говоря, сегодня нашей оборонной промышленности не хватает критической массы и реакционной способности, и длительные сроки производственных циклов ограничивают нашу способность наращивать объёмы производства», — написал Боррель в своём блоге на сайте дипслужбы ЕС.

Здание Европарламента

Gettyimages.ru

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Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что план ЕС по наращиванию производства боеприпасов на нужды стран — членов союза столкнулся с трудностями из-за состояния ВПК.

«Главная проблема в том, что европейская оборонная промышленность в недостаточно хорошей форме для крупномасштабного военного производства», — заявил один немецкий чиновник.

В частности, представители чешской государственной компании Explosia — одного из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов — сообщили FT, что производство взрывчатки, необходимой для изготовления снарядов калибра 155 мм (стандарт НАТО) работает под завязку и не будет увеличено до 2026 года.

«Осуществляются инвестиции для дальнейшего наращивания наших производственных мощностей, однако это проект, рассчитанный на три года, а не задача на несколько месяцев», — приводит издание слова представителя компании Мартина Венкла.

Financial Times отмечает, что европейские чиновники в частном порядке признают, что наращивание объёмов производства оружия и боеприпасов будет непростой задачей, даже c учётом многомиллиардных субсидий, которые планирует выделить на её решение Евросоюз.

«Мы поддерживаем укрепление оборонной промышленности. Но если в результате этой инициативы ЕС появится второй претендент на один и тот же дефицитный ресурс, это отрицательно скажется на цене. А оружейные компании и так уже достаточно обогащаются», — заявил чиновник из ФРГ.

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Несмотря на то, что европейские функционеры и политики регулярно заявляют об истощении запасов вооружений, Киев продолжает требовать от них продолжения поставок.

В начале июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью газете The Times заявил, что у ВСУ по-прежнему недостаточно оружия для контрнаступления, которое последние несколько месяцев анонсировалось в западных СМИ.

«Если хочешь начать успешное контрнаступление, нужно, чтобы в твоём распоряжении было всё, в том числе артиллерия, бронированные машины и танки, так что, наверное, у нас пока нет всего, что нужно», — приводит его слова издание.

В свою очередь, замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал Германию существенно нарастить поставки танков, бронетранспортёров и бронированных машин для Киева. В интервью газете Der Tagesspiegel он заявил, что Берлин может утроить число поставленных на Украине танков Leopard 2, при этом не создавая угрозы обороноспособности Германии.

Он также попросил немецкие власти передать Киеву дополнительные 60 БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Оптимистичный прогноз

Заявление бывшего премьера Словакии, что на восстановление оружейных запасов Европы понадобится до десяти лет, является оптимистичным, так как реальный срок с учётом потенциалов ВПК европейских стран может быть ещё больше, считает военный политолог Иван Коновалов.

«На самом деле, потребуется гораздо больше времени, чтобы полностью восстановить военный потенциал стран Европы. Пример той же Словакии показывает, что она фактически отдала Украине всё своё оружие. Ещё серьёзнее обстоит дело с боеприпасами, так как темпы расхода снарядов украинской стороной превосходят возможности военно-промышленного комплекса Европы и США вместе взятых», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Он напомнил, что после окончания холодной войны и соперничества Варшавского блока и НАТО страны Европы последовательно сокращали свои военные расходы.

«Производство развивалась по мирному пути, военная промышленность была не самым развиваемым сегментом. Сейчас они находятся в тупике. У них осталось не так много запасов, и в основном они американские. Но надо понимать, что американцы, опустошив арсеналы Европы, навязали ей покупки своих вооружений — и сейчас, и на будущее. Европа фактически будет вынуждена перейти на американское вооружение, чего американцы и добивались, спровоцировав украинский кризис, использовав Киев как инструмент против России», — отметил военный политолог.

Поставки оружия на Украину

Legion-Media

© Roland Balik / US Air Force / ZUMA Press Wire Service

В отсутствие возможности быстро и значительно нарастить производство собственных вооружений, страны ЕС вынуждены будут обратиться к военным производителям США, добавил Иван Коновалов.

«Теперь Европа поставлена на колени, страны Европы — полностью сателлиты США, они будут вынуждены закупать в основном американское оружие. Несмотря на то, что во многих странах Европы есть развитые военно-промышленные комплексы, они не могут удовлетворить требования НАТО: сильнее вооружаться самим и при этом продолжать снабжение Украины. Таких возможностей нет», — отметил эксперт.

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Главным идеологом продолжения поставок вооружения на Украину остаются США, а входящие в НАТО страны Европы вынуждены следовать их указаниям, при этом не имея схожих с американскими запасов вооружений, отметил в разговоре с RT военный эксперт полковник запаса Виктор Литовкин.

«Европа устала от помощи Украине, от давления Соединённых Штатов, которые заставляют её отдавать последнее Киеву. Склады той же Словакии и других европейских стран уже почти пусты. Вашингтон заставляет их отдавать своё оружие на Украину, чтобы они заказывали новое и заказывали его у США», — подчеркнул эксперт.

При этом поставки огромного количества оружия Киеву не принесли Европе желаемого результата, так как, даже несмотря на военную помощь беспрецедентных масштабов, нанести стратегическое поражение РФ на поле боя так и не удалось, добавил Литовкин.