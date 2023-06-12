Экс-премьер Словакии Пеллегрини: в Европе опустели оружейные склады
Об этом информирует новостной портал Pravda.
«Все армии будут пополнять запасы оружейных систем и складов», — сказал Пеллегрини.
По его словам, на восполнение арсеналов может уйти от пяти до десяти лет.
При этом экс-премьер подчеркнул, что украинский конфликт способствовал появлению новых перспектив для оборонной промышленности Словакии.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал инвестировать в оборону, даже если конфликт на Украине прекратится.
Также сообщалось, что Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, которая позволит стране реэкспортировать оружие на Украину.