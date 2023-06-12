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Экс-премьер Словакии Пеллегрини: в Европе опустели оружейные склады

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Экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил, что склады оружия по всей Европе опустошены.

Об этом информирует новостной портал Pravda.

«Все армии будут пополнять запасы оружейных систем и складов», — сказал Пеллегрини.

По его словам, на восполнение арсеналов может уйти от пяти до десяти лет.

При этом экс-премьер подчеркнул, что украинский конфликт способствовал появлению новых перспектив для оборонной промышленности Словакии.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал инвестировать в оборону, даже если конфликт на Украине прекратится.

Также сообщалось, что Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, которая позволит стране реэкспортировать оружие на Украину.

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