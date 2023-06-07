Сенат Швейцарии одобрил разрешающую реэкспорт оружия на Украину поправку
- AP
- © Iryna Rybakova
«Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определённых условиях реэкспортировать её в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты», — говорится в сообщении на сайте парламента.
Отмечается, что в совете кантонов за поправку проголосовали 22 человека, четверо воздержались, 17 человек голосовали против.
Ранее в Швейцарии депутаты из Комиссии по экономике отклонили предложение облагать налогом большие прибыли, которые некоторые швейцарские компании получили в результате конфликта на Украине.