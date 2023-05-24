В Швейцарии отказались облагать налогом прибыль, полученную из-за конфликта на Украине

В Швейцарии депутаты из Комиссии по экономике отклонили предложение облагать налогом большие прибыли, которые некоторые швейцарские компании получили в результате конфликта на Украине.

Об этом сообщили в парламенте страны.

Как утверждается, пятнадцатью голосами против десяти комиссия предложила отказаться от инициативы, выдвинутой депутатом Бальтазаром Глеттли. Его идея направлена на введение на федеральном уровне временного налога на «непредвиденную прибыль, полученную в результате войны на Украине», говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Инициатива предлагала обложить налогом швейцарские компании, которые извлекли выгоду из резкого роста мировых цен на сырьё, учитывая, что 80% российской торговли сырьевыми товарами ведётся через Швейцарию, пишет агентство.

По мнению комиссии по экономике, такой налог нарушил бы рыночные механизмы и привёл бы к нежелательным побочным эффектам.

Как отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в продолжении конфликта на Украине заинтересованы производители оружия и спекулянты. Он назвал украинский кризис «Клондайком» для спекулянтов и контрабандистов.