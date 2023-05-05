В продолжении конфликта на Украине заинтересованы производители оружия и спекулянты, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Производители оружия процветают. Если посмотреть на биржевые показатели фирм – производителей оружия, то там огромный рост», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Kossuth.

Он назвал украинский кризис «Клондайком» для спекулянтов и контрабандистов.

Орбан напомнил, что экономические круги на Западе, куда входит американский миллиардер Джордж Сорос, «всегда мечтали как-нибудь заступить на украинскую землю и получить доступ к природным ресурсам России».

Как ранее писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

Эксперт в области безопасности Давид Богбот заявил, что для завершения украинского конфликта мирным путём нужно покончить с подстрекательством со стороны США.