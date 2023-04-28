Эксперт Богбот назвал подстрекательство США причиной продолжения конфликта на Украине

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Для завершения украинского конфликта мирным путём нужно покончить с подстрекательством со стороны США, заявил эксперт в области безопасности Давид Богбот.

«Всё получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — сказал он в беседе с изданием Parlamentní listy.

По словам Богбота, жители Украины уже понимают важность мирных переговоров, но в Вашингтоне не позволят властям Киева пойти на этот шаг, так как затягивание боевых действий — в интересах США.

Собеседник издания отметил, что необходим сильный лидер и привёл в пример экс-президента США Дональда Трампа. При этом, по мнению эксперта, кризис можно преодолеть и силами европейских лидеров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.

Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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