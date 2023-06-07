Столтенберг призвал инвестировать в оборону, даже если конфликт на Украине прекратится
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Об этом он сказал в ходе выступления на форуме в Брюсселе.
Столтенберг призвал выделять на расходы на оборону минимум 2% от ВВП страны.
«Даже если военные действия на Украине прекратятся, это будет иметь серьёзные последствия для безопасности Европы, поэтому надо уделять внимание расходам на оборону», — цитирует его РИА Новости.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.