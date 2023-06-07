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Столтенберг призвал инвестировать в оборону, даже если конфликт на Украине прекратится

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости для стран блока инвестировать в оборону, «даже если конфликт на Украине прекратится».
Столтенберг призвал инвестировать в оборону, даже если конфликт на Украине прекратится
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме в Брюсселе.

Столтенберг призвал выделять на расходы на оборону минимум 2% от ВВП страны.

«Даже если военные действия на Украине прекратятся, это будет иметь серьёзные последствия для безопасности Европы, поэтому надо уделять внимание расходам на оборону», — цитирует его РИА Новости.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.

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