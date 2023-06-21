«Противник несёт серьёзные потери»: Путин заявил о затишье в ходе украинского контрнаступления

Владимир Путин заявил, что после начавшегося 4 июня контрнаступления украинских войск к настоящему времени на линии соприкосновения наблюдается «определённое затишье». Как отметил президент, это связано со значительными потерями ВСУ в личном составе и технике. По словам главы государства, за две с половиной недели российские войска уничтожили 245 танков и почти 680 бронемашин разного типа.

Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов, прошедшей 21 июня в Кремле, высказался об обстановке в зоне специальной военной операции. Отвечая на вопрос журналиста о положении дел с учётом контрнаступления ВСУ, президент напомнил, что киевский режим начал его 4 июня с использованием стратегических резервов.

Как отметил Путин, на данный момент на линии соприкосновения наблюдается «определённое затишье», связанное с серьёзными потерями украинской стороны в личном составе и технике.

«На вчерашний вечер, точнее, на сегодняшнюю ночь (я уже не говорю о потерях личного состава: они очень значительными являются) наши мужики «наколотили» 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — сказал Путин.

По его словам, среди уничтоженной техники есть и немецкие танки Leopard, и французская колёсная бронетехника, и американские бронемашины. «Горят за милую душу», — отметил глава государства.

Как полагает президент, противник в настоящее время комбинирует новые подразделения из понёсших потери бригад и занимается восстановлением боеспособности. В то же время, подчеркнул Путин, в Киеве опасаются таких же масштабных потерь в будущем, поскольку это может привести «не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом».

Вместе с тем президент отметил, что наступательный потенциал Киева пока не исчерпан, а у ВСУ есть резервы, которые противник думает, где и как вводить.

«Хочу ещё раз повторить: благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают», — добавил Путин.

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Как полагают авторы Военной хроники, пока что единственным достижением в ходе наступления ВСУ стало продвижение в так называемой серой зоне — районе, который не влияет на боеспособность российских войск.

По оценке авторов канала, за 17 дней контрнаступления потери украинской стороны составили около 17—20 батальонов убитыми и ранеными, что эквивалентно 16 тыс. человек. При этом ВСУ, предположительно, задействовали порядка пяти бригад из девяти подготовленных и оснащённых по стандартам НАТО.

«По сути, «линия Суровикина» постепенно становится для украинской армии «вторым Бахмутом» — для боевых действий в этом районе требуется всё больше войск, которые, помимо отправки резервов, приходится снимать с фронта на Лиманском, Купянском и других направлениях», — отмечают аналитики.

Вопросы совершенствования Вооружённых сил РФ

Владимир Путин в ходе речи перед выпускниками военных вузов также высказался о процессе совершенствования российских вооружённых сил. Важнейшей задачей в этой сфере он считает развитие ядерной триады, которую президент назвал ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

«Уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой», — сказал Путин.

Он также отметил, что в строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил.

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Президент упомянул, что в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта «Борей-А», а в январе 2023 года на боевое дежурство вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Как отметил глава государства, вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил.

«Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов», — сказал он.

Президент добавил, что в ходе СВО большой вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, а также системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Путин заявил, что будет продолжено совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы наряду с поставками в войска беспилотников и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо себя показали в боевых условиях.

«Будем форсировать их массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны», — подчеркнул президент.