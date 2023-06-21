Противник потерял до 400 военных: в Минобороны РФ заявили об отражении десяти атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие из группировки «Юг» в течение суток успешно отразили десять атак ВСУ в районе нескольких населённых пунктов ДНР. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, в результате этих событий противник потерял до 400 военных. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, один танк и восемь автомобилей. Кроме того, Украина потеряла ещё до 200 военных и восемь танков в результате безуспешных атак на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В Минобороны России заявили, что в течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое, Сторожевое (ДНР) и Левадное (Запорожская область). Уничтожены танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районе н. п. Новоданиловка и Яблоково (Запорожская область). Наряду с этим поражены колонны резервов противника.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В районе н. п. Дорожнянка, Гуляйполе и Мирное (Запорожская область) пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как уточнили в МО РФ, противник потерял за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении группировка «Юг» в течение суток успешно отразила десять атак противника в районе н. п. Весёлое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка (ДНР). Уничтожены до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии, а также действиями военнослужащих группировки войск «Запад» поражены подразделения противника в районе н. п. Берестовое, Кисловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп пресечена в районе н. п. Синьковка, Котляровка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

За сутки противник потерял свыше 40 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и два пикапа. Один украинский военный сдался в плен.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» поражены подразделения ВСУ в районе н. п. Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). Наряду с этим пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве.

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За сутки противник потерял до 135 военнослужащих ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.

На Херсонском направлении уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Артиллерия, авиация, ракетные войска и ПВО

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 129 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Новгородское (ДНР), Новопавловка (Запорожская область) и Мороховец (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ.

Наряду с этим в районе н. п. Запасное (Запорожская область) поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 12 украинских беспилотников.