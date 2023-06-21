Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: ВСУ пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях 

Короткая ссылка
Украинские военные в течение суток пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны: ВСУ пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях 
  • AP
  • © Libkos

Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 200 военных.

Также сообщается, что за сутки в Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских ДРГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить