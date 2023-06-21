Минобороны: ВСУ пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях
Украинские военные в течение суток пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщило Министерство обороны России.
- AP
- © Libkos
Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 200 военных.
Также сообщается, что за сутки в Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских ДРГ.
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