Украинские военные в течение суток пытались наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщило Министерство обороны России.

Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 200 военных.

Также сообщается, что за сутки в Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских ДРГ.