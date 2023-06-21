Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении за сутки
- РИА Новости
«На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, потери украинских войск на этом участке фронта составили до 400 человек.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил об освобождении укрепрайона «Зверинец» под Марьинкой.
Кроме того, экипажи российских вертолётов Ка-52 предотвратили высадку противника из БТР на Запорожском направлении.