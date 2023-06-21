Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой

ВС России освободили укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

«По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый «Зверинец». Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, на данный момент этот участок полностью контролируется российскими подразделениями.

Ранее он сообщил, что ВС Украины продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку.

14 июня Пушилин заявил, что Вооружённые силы России за последние несколько дней улучшили позиции в Марьинке.