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Пушилин сообщил, что российские подразделения улучшили позиции в Марьинке в ДНР

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России за последние несколько дней улучшили позиции в Марьинке.
Пушилин сообщил, что российские подразделения улучшили позиции в Марьинке в ДНР
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

По словам Пушилина, на Марьинском направлении в данный момент оперативный контроль находится у российской армии.

«В Марьинке за последние дни мы видим улучшение позиций», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, добавил Пушилин, улучшение позиций ВС России фиксируется и на Авдеевском направлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении самые активные бои ведутся под Авдеевкой и Марьинкой.

Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ в окрестностях Первомайского и Марьинки в ДНР.

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