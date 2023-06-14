Пушилин сообщил, что российские подразделения улучшили позиции в Марьинке в ДНР
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
По словам Пушилина, на Марьинском направлении в данный момент оперативный контроль находится у российской армии.
«В Марьинке за последние дни мы видим улучшение позиций», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, добавил Пушилин, улучшение позиций ВС России фиксируется и на Авдеевском направлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что на Донецком направлении самые активные бои ведутся под Авдеевкой и Марьинкой.
Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ в окрестностях Первомайского и Марьинки в ДНР.