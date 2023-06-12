Российские войска отразили две атаки ВСУ под Первомайским и Марьинкой

Южная группировка войск отразила две атаки ВСУ в окрестностях Первомайского и Марьинки в ДНР.

«Успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки», — говорится в заявлении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что на Донецком направлении самые активные бои ведутся под Авдеевкой и Марьинкой.

Ранее группировка войск «Юг» за сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

Также украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.

Российский корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.