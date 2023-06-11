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Российский корабль «Приазовье» уничтожил катера ВСУ, которые попытались атаковать его

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RT
Минувшей ночью около 01:30 украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров. Российский корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.
Российский корабль «Приазовье» уничтожил катера ВСУ, которые попытались атаковать его
  • © Wikimedia commons/А.Бричевский/http://flot.sevastopol.info/

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя», — заявило Министерство обороны России.

Пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

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