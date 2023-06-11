Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск «Юг» за минувшие сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.

«Успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населённых пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, минувшей ночью около 01:30 украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.

Российский корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.

Также ВСУ потеряли на Запорожском направлении 11 танков, в том числе три Leopard.