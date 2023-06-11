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МО России: ВСУ за сутки потеряли на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard

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Украинская армия за сутки потеряла на трёх направлениях свыше 50 военных, 11 танков, в том числе три Leopard, британскую боевую машину Stormer и систему M777, говорится в сводке Министерства обороны России.
МО России: ВСУ за сутки потеряли на трёх направлениях 11 танков, в том числе три Leopard
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США», — сказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

10 июня Минобороны России заявило, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard Вооружённых сил Украины.

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