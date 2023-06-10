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В МО России сообщили, что за сутки уничтожено четыре танка Leopard ВСУ

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Российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России сообщили, что за сутки уничтожено четыре танка Leopard ВСУ
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«Общие потери... (ВСУ составили. — RT) девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве добавили, что российские войска уничтожили французскую САУ CAESAR.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление в зоне проведения специальной военной операции началось, на это указывает использование стратегических резервов армии противника.

При этом он подчеркнул, что ВСУ не добились успеха ни на одном из участков и не достигли поставленных задач, неся при этом значительные потери. 

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