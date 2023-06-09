«Ни на одном из участков противник успеха не имел»: Путин рассказал о ходе украинского наступления в зоне СВО

Украинское наступление в зоне СВО началось, на это указывает использование стратегических резервов армии противника, заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что ВСУ не добились успеха ни на одном из участков и не достигли поставленных задач, неся при этом значительные потери. По его словам, произошло это благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильному управлению войсками и высокой эффективности вооружений. В то же время президент РФ указал на наступательный потенциал, сохраняющийся у сил киевского режима.

Силы киевского режима перешли к наступлению в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в районе СВО. При этом глава государства подчеркнул, что ВСУ не достигли поставленных целей.

«Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии, — сказал Путин. — Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь».

По его словам, активные боевые действия продолжаются уже пять дней, при этом в последние двое суток они были очень интенсивными, но ни на одном из участков линии соприкосновения противник успеха не имел.

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Глава государства отметил, что это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильному управлению войсками и высокой эффективности вооружений, в том числе современных.

«Да, у нас ещё этих современных вооружений не хватает, но оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развиваются быстро, и — я уверен — все стоящие перед «оборонкой» задачи будут, безусловно, решены. Идёт интенсивное наращивание производства современных видов вооружения», — подчеркнул он.

Владимир Путин также обратил внимание на «значительные потери» украинских войск, которые в данном случае превышают классические показатели при наступательных операциях (примерно три к одному): «Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют».

«Хочу отметить, что эта трагедия происходит из-за тех событий, которые происходили за предыдущие годы, и ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот, который произошёл на Украине в 2014 году», — добавил президент.

Путин: украинская армия не достигла поставленных целей ни на одном участке

На вопрос журналиста, захлебнулось ли наступление ВСУ, президент ответил отрицательно. Он констатировал, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется.

«Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время», — заключил Путин.

Наступление ВСУ

Крупномасштабное наступление войск киевского режима началось утром 4 июня. В этот день силы 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ из состава стратегических резервов предприняли попытку атаки на пяти направлениях в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, противник потерял 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

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На следующие сутки пять бригад ВСУ предприняли попытку наступления на семи направлениях, в итоге потеряв более 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колёсных AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной.

6 июня министр обороны Сергей Шойгу приводил данные, согласно которым за три дня боевых действий потери ВСУ в зоне спецоперации составили до 3715 человек. По его словам, противник также лишился 52 танков, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобилей, пяти самолётов, двух вертолётов, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотников.

При этом российские войска, отражая волны наступления ВСУ, потеряли 71 военнослужащего, 210 получили ранения. Были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

7 июня, по словам главы Минобороны РФ, украинские войска потеряли 945 человек личного состава, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие виды вооружения.

При этом в ночь на 8 июня ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Как отметил Шойгу, противник был остановлен и с большими потерями отошёл. По его данным, в результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек личного состава.

Как сообщили в пресс-службе МО 9 июня, за последние сутки потери противника на Запорожском направлении составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 БМП, 19 ББМ и несколько единиц другой техники. Боевые действия продолжаются и в других районах СВО.

Об обстановке на Запорожском направлении также рассказали военкоры RT Стив Суини и Игорь Жданов.