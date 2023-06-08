«Противник с большими потерями отошёл»: Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону российских сил в Запорожье

Украинские войска в ночь на 8 июня безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, противник был остановлен и с большими потерями отошёл. Специально подготовленные резервные силы ВСУ свою задачу не выполнили, подчеркнул он. Только за два часа боевых действий противники потерял 30 танков, 11 БМП, до 350 человек личного состава. При этом за 7 июня ВСУ лишились 945 человек личного состава, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронемашины, три САУ Krab и других вооружений.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о попытке Вооружённых сил РФ в прорвать оборону российских военных на Запорожском направлении.

«Сегодня в 1:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесён превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл», — говорится в заявлении Шойгу.

По его данным, в результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава.

«Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Он также сообщил, что в среду, 7 июня, украинские войска в ходе ведения боевых действий потеряли 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о неудачных попытках ВСУ

Вечером 7 июня командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил ТАСС, что ВСУ предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области. По его словам, противник использовал при атаке по меньшей мере 15 БМП и пять танков, около 100 человек пехоты, но понеся потери, был остановлен и отброшен.

Уже в ночь на 8 июня председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал колоссальными потери украинских войск в ходе предпринятых ночных атак по направлению к Токмаку.

«Поздним вечером начали обстреливать наши позиции в направлении Токмака — южнее и юго-восточнее Орехова, затем пошли в атаку, эта атака была отброшена, примерно в 3:00 мск они опять отошли. Буквально через час, к 4:00 мск пошли по новой, в куда большем объёме, чем ранее», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Позднее Рогов в эфире телеканала «Соловьёв Live» указал, что ВСУ осуществляют попытки полномасштабного наступления в Запорожской области уже в течение трёх-четырёх дней.

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В своём Telegram-канале он заявил, что «по самым скромным подсчётам» украинские войска потеряли не менее 30 единиц техники за один день боёв на Запорожском направлении.

Проверка арсеналов Западного военного округа

Кроме того, Сергей Шойгу посетил арсеналы и базы хранения Западного военного округа, где проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения СВО, а также организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов.

В частности, министр обороны РФ потребовал сократить сроки приёма техники от предприятий и в кратчайшее время готовить её для отправки в подразделения Вооружённых Сил РФ.

Кроме того, он обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления Минобороны на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учётом опыта СВО, а также на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в СВО.

В ходе общения с представителями предприятия промышленности глава оборонного ведомства указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику.

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — подчеркнул Шойгу.