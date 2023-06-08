Шойгу: во время боёв 7 июня украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка
- globallookpress.com
- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Кроме того, российскими силами было уничтожено три самоходных артиллерийских установки Krab и другие вооружения, заявил министр.
Он также заявил, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.
Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.
В результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков и до 350 человек личного состава.