За сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка. Также поражено 28 машин пехоты и 38 бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, российскими силами было уничтожено три самоходных артиллерийских установки Krab и другие вооружения, заявил министр.

Он также заявил, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.

Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

В результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков и до 350 человек личного состава.